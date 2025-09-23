Directorio de Empresas
Autodesk
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Capitalista de Riesgo

  • Todos los Salarios de Capitalista de Riesgo

Autodesk Capitalista de Riesgo Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

$129K - $156K
United States
Rango Común
Rango Posible
$121K$129K$156K$165K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Capitalista de Riesgo envío en Autodesk para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Capitalista de Riesgo ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Principal

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en Autodesk in United States tiene una compensación total anual de $164,720. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Autodesk para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $120,700.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Autodesk

Empresas Relacionadas

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos