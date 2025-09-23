Directorio de Empresas
Autodesk
Autodesk Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación de Gerente de Programa Técnico in United States en Autodesk oscila desde $144K por year para P3 hasta $216K por year para P4. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $188K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$144K
$117K
$18.9K
$8K
P4
$216K
$169K
$29.3K
$17.1K
Ver 2 Más Niveles
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa Técnico en Autodesk in United States tiene una compensación total anual de $229,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Autodesk para el puesto de Gerente de Programa Técnico in United States es $177,000.

