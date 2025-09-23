Directorio de Empresas
Autodesk
La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in Canada en Autodesk oscila desde CA$160K hasta CA$223K por year.

Compensación Total Promedio

CA$172K - CA$202K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$160KCA$172KCA$202KCA$223K
Rango Común
Rango Posible

CA$226K

Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

Otros Recursos