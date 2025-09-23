Directorio de Empresas
Autodesk
Autodesk Recursos Humanos Salarios

El paquete de compensación mediano de Recursos Humanos in United States en Autodesk totaliza $215K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Autodesk
Sr. HR Business Partner
San Francisco, CA
Total por año
$215K
Nivel
Senior Manager
Base
$200K
Stock (/yr)
$0
Bono
$15K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Autodesk?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Autodesk in United States tiene una compensación total anual de $356,467. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Autodesk para el puesto de Recursos Humanos in United States es $215,000.

Otros Recursos