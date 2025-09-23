Directorio de Empresas
Autodesk
Autodesk Desarrollo de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Desarrollo de Negocios in Canada en Autodesk oscila desde CA$95.1K hasta CA$135K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

CA$108K - CA$123K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$95.1KCA$108KCA$123KCA$135K
Rango Común
Rango Posible

CA$226K

Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Desarrollo de Negocios at Autodesk in Canada sits at a yearly total compensation of CA$135,145. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Desarrollo de Negocios role in Canada is CA$95,060.

