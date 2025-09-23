Directorio de Empresas
Autodesk
Autodesk Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en Autodesk oscila desde $41.5K hasta $59K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

$47K - $53.5K
United States
Rango Común
Rango Posible
$41.5K$47K$53.5K$59K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Títulos Incluidos

Contador Técnico

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Contador at Autodesk in United States sits at a yearly total compensation of $59,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Contador role in United States is $41,500.

Otros Recursos