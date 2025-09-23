Directorio de Empresas
Australian Government
Australian Government Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Australia en Australian Government oscila desde A$103K hasta A$146K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Australian Government. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

A$117K - A$138K
Australia
Rango Común
Rango Posible
A$103KA$117KA$138KA$146K
Rango Común
Rango Posible

A$249K

¿Cuáles son los niveles de carrera en Australian Government?

Títulos Incluidos

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Australian Government in Australia tiene una compensación total anual de A$145,862. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Australian Government para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Australia es A$102,737.

Otros Recursos