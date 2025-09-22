La compensación de Gerente de Producto in United States en Aurora oscila desde $221K por year para P5 hasta $372K por year para P8. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $288K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurora. Última actualización: 9/22/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Aurora, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)
En Aurora, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)