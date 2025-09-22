La compensación de Tecnólogo de la Información (TI) en Aurora totaliza $271K por year para P6. El paquete de compensación mediano por year totaliza $268K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurora. Última actualización: 9/22/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$271K
$210K
$40K
$21K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Aurora, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
