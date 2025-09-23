Directorio de Empresas
Aurora Solar
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Marketing

  • Todos los Salarios de Marketing

Aurora Solar Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in United States en Aurora Solar oscila desde $131K hasta $179K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurora Solar. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

$142K - $168K
United States
Rango Común
Rango Posible
$131K$142K$168K$179K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Marketing envíos en Aurora Solar para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Aurora Solar, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Marketing ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Aurora Solar in United States tiene una compensación total anual de $179,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aurora Solar para el puesto de Marketing in United States es $131,040.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Aurora Solar

Empresas Relacionadas

  • FireEye
  • PlanGrid
  • Grammarly
  • Paxos
  • BitGo
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos