Aurizn
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Aurizn Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Australia en Aurizn totaliza A$80.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurizn. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Total por año
A$80.3K
Nivel
-
Base
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Bono
A$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Aurizn?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Aurizn in Australia tiene una compensación total anual de A$95,443. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aurizn para el puesto de Científico de Datos in Australia es A$80,279.

