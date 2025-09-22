Directorio de Empresas
Aurigo Software
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Aurigo Software Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Aurigo Software totaliza ₹1.57M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurigo Software. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Aurigo Software
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.57M
Nivel
A2
Base
₹1.57M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Aurigo Software?

₹13.95M

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de ₹2.61M+ (a veces ₹26.15M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Aurigo Software in India tiene una compensación total anual de ₹3,266,983. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aurigo Software para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹1,789,766.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Aurigo Software

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Snap
  • Netflix
  • Square
  • DoorDash
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos