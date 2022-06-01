Aura Salarios

El rango de salarios de Aura va de $84,575 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior a $258,700 para un Éxito del Cliente en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aura . Última actualización: 8/22/2025