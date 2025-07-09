Directorio de Empresas
AUO
AUO Salarios

El rango de salarios de AUO va de $25,647 en compensación total por año para un Ingeniero Eléctrico en el extremo inferior a $122,400 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AUO. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $29K

Ingeniero de Software Full-Stack

Diseñador de Producto
Median $27.5K
Desarrollo de Negocios
$33.9K

Ingeniero Eléctrico
$25.6K
Ingeniero de Hardware
$48.6K
Ingeniero Mecánico
$27.6K
Gerente de Producto
$35.7K
Gerente de Programa Técnico
$122K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en AUO es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $122,400. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en AUO es $31,436.

