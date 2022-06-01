Directorio de Empresas
AuditBoard
AuditBoard Salarios

El rango de salarios de AuditBoard va de $52,735 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior a $238,000 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AuditBoard. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $195K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $238K
Ventas
Median $190K

Recursos Humanos
$175K
Gerente de Programa
$100K
Gerente de Proyecto
$52.7K
Reclutador
$80.4K
Ingeniero de Ventas
$194K
Gerente de Ingeniería de Software
$213K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En AuditBoard, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at AuditBoard is Gerente de Producto with a yearly total compensation of $238,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AuditBoard is $190,000.

Otros Recursos