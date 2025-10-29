Directorio de Empresas
Audacy
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Audacy Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Audacy totaliza $140K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Audacy. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Audacy
Software Engineer
Denver, CO
Total por año
$140K
Nivel
Senior
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Audacy?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Audacy in United States tiene una compensación total anual de $182,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Audacy para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $133,000.

Otros Recursos