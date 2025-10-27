Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in Canada en ATS Automation totaliza CA$96.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ATS Automation. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Total por año
CA$96.5K
Nivel
Senior
Base
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en ATS Automation?
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en ATS Automation in Canada tiene una compensación total anual de CA$100,462. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ATS Automation para el puesto de Ingeniero Mecánico in Canada es CA$93,793.

Otros Recursos