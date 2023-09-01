Directorio de Empresas
Atlantic Health System
Atlantic Health System Salarios

El salario de Atlantic Health System oscila desde $65,325 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $128,106 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Atlantic Health System. Última actualización: 11/14/2025

Analista de Negocios
$65.3K
Recursos Humanos
$106K
Ingeniero de Software
$128K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Atlantic Health System es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $128,106. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Atlantic Health System es $105,550.

