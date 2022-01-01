Astranis Salarios

El salario de Astranis oscila desde $121,762 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el rango bajo hasta $225,400 para un Legal en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Astranis . Última actualización: 8/30/2025