Directorio de Empresas
ASSURANCE IQ
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

ASSURANCE IQ Salarios

El salario de ASSURANCE IQ oscila desde $63,315 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el rango bajo hasta $261,300 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ASSURANCE IQ. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Producto
Median $156K
Contador
$93.1K
Científico de Datos
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
$93.5K
Operaciones de Marketing
$63.3K
Diseñador de Producto
$186K
Gerente de Programa
$111K
Gerente de Ingeniería de Software
$261K
Gerente de Programa Técnico
$173K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Derechos Adquiridos

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

40%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ASSURANCE IQ, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 10% se adquieren en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 40% se adquieren en el 3rd-AÑO (40.00% anual)

  • 30% se adquieren en el 4th-AÑO (30.00% anual)

¿Tienes una pregunta? Consulta con la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para conectar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at ASSURANCE IQ is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $261,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ASSURANCE IQ is $152,348.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ASSURANCE IQ

Empresas Relacionadas

  • Articulate
  • Mozilla
  • SmartThings
  • GitHub
  • Turo
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos