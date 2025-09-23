Directorio de Empresas
ARRK
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

ARRK Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Germany en ARRK totaliza €78.9K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ARRK. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
ARRK
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Total por año
€78.9K
Nivel
Developer
Base
€78.9K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en ARRK?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en ARRK in Germany tiene una compensación total anual de €120,063. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ARRK para el puesto de Ingeniero de Software in Germany es €78,874.

Otros Recursos