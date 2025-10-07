La compensación de ASIC Engineer in Greater Austin Area en Arm oscila desde $168K por year para Graduate Hardware Engineer hasta $382K por year para Principal Hardware Engineer. El paquete de compensación in Greater Austin Area mediano por year totaliza $315K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Arm. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$152K
$27.4K
$14.6K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Arm, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)