ArcTouch
ArcTouch Salarios

El rango de salarios de ArcTouch va de $33,943 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $40,885 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ArcTouch. Última actualización: 8/20/2025

Ingeniero de Software
Median $33.9K
Gerente de Producto
$40.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$38.4K

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en ArcTouch es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $40,885. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en ArcTouch es $38,430.

