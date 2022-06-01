Directorio de Empresas
AppsFlyer
AppsFlyer Salarios

El rango de salarios de AppsFlyer va de $29,470 en compensación total por año para un Éxito del Cliente en el extremo inferior a $269,593 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AppsFlyer. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $133K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Ingeniería de Software
Median $144K
Analista de Negocios
$95.4K

Éxito del Cliente
$29.5K
Analista de Datos
$85.3K
Científico de Datos
$141K
Recursos Humanos
$85.4K
Marketing
$54K
Diseñador de Producto
$85.4K
Gerente de Producto
$109K
Gerente de Programa
$125K
Reclutador
$147K
Ventas
$121K
Gerente de Programa Técnico
$270K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En AppsFlyer, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

Den højest betalende rolle rapporteret hos AppsFlyer er Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $269,593. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos AppsFlyer er $115,012.

