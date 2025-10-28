La compensación de Gerente de Producto in Germany en AppLovin totaliza €102K por year para Senior Product Manager 2. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025
Compensación Total Promedio
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
AÑO 1
En AppLovin, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 1 años:
100% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)