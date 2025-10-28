Directorio de Empresas
AppLovin
  • Salarios
  • Operaciones de Marketing

  • Todos los Salarios de Operaciones de Marketing

AppLovin Operaciones de Marketing Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Marketing in United States en AppLovin oscila desde $68K hasta $92.8K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$72.8K - $88K
United States
Rango Común
Rango Posible
$68K$72.8K$88K$92.8K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En AppLovin, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 1 años:

  • 100% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Marketing en AppLovin in United States tiene una compensación total anual de $92,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AppLovin para el puesto de Operaciones de Marketing in United States es $68,000.

