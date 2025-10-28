AppLovin Desarrollo de Negocios Salarios

La compensación de Desarrollo de Negocios in Vietnam en AppLovin totaliza ₫2.51B por year para Senior Business Development Manager. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio ₫2.31B - ₫2.69B Vietnam Rango Común Rango Posible ₫2.13B ₫2.31B ₫2.69B ₫2.99B Rango Común Rango Posible

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

+ ₫1.52B + ₫2.33B + ₫523.28M + ₫915.74M + ₫575.61M Don't get lowballed

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 100 % AÑO 1 Tipo de Acciones RSU En AppLovin, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 1 años: 100 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en AppLovin ?

