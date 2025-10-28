Directorio de Empresas
Applied Research Solutions
Applied Research Solutions Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Applied Research Solutions totaliza $140K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Applied Research Solutions. Última actualización: 10/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Applied Research Solutions
Systems Engineer III
Lexington, MA
Total por año
$140K
Nivel
3
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Applied Research Solutions?
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Applied Research Solutions in United States tiene una compensación total anual de $163,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Applied Research Solutions para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $140,000.

