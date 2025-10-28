Directorio de Empresas
Apple
  • Salarios
  • Research Scientist

  • Todos los Salarios de Research Scientist

Apple Research Scientist Salarios

La compensación de Research Scientist in United States en Apple totaliza $268K por year para ICT3. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $203K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$268K
$188K
$73.3K
$6.7K
ICT4
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Research Scientist en Apple in United States tiene una compensación total anual de $600,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apple para el puesto de Research Scientist in United States es $202,500.

