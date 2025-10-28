Directorio de Empresas

La compensación total promedio de Operaciones de Servicio al Cliente en Apple oscila desde $72.3K hasta $101K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$78.2K - $91K
United States
Rango Común
Rango Posible
$72.3K$78.2K$91K$101K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Servicio al Cliente en Apple tiene una compensación total anual de $101,150. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apple para el puesto de Operaciones de Servicio al Cliente es $72,250.

