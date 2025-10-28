La compensación de Operaciones de Negocio en Apple oscila desde $216K por year para ICT3 hasta $260K por year para ICT4. El paquete de compensación mediano por year totaliza $238K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$216K
$148K
$46.5K
$21.5K
ICT4
$260K
$171K
$68K
$20.9K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (12.50% semestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)