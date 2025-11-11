Directorio de Empresas
Appian Arquitecto de Nube Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Nube in United States en Appian totaliza $185K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Appian. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Total por año
$185K
Nivel
Solution Architect 2
Base
$163K
Stock (/yr)
$12K
Bono
$10K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Exportar Datos

Cronograma de Derechos Adquiridos

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Appian, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 5th-AÑO (20.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Nube en Appian in United States tiene una compensación total anual de $242,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Appian para el puesto de Arquitecto de Nube in United States es $172,400.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Appian

