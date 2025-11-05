La compensación de Ingeniero de Software in Canada en AppDirect oscila desde CA$83K por year para P1 hasta CA$142K por year para P4. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$129K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppDirect. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En AppDirect, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)