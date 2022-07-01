Directorio de Empresas
Apollo.io
Apollo.io Salarios

El salario de Apollo.io oscila desde $59,069 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $306,460 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Apollo.io. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $280K
Gerente de Operaciones de Negocio
$186K

Analista de Negocios
$164K
Científico de Datos
$253K
Diseñador Gráfico
$212K
Recursos Humanos
$151K
Marketing
$114K
Diseñador de Producto
$284K
Gerente de Diseño de Producto
$243K
Reclutador
$219K
Gerente de Ingeniería de Software
$306K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Apollo.io, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Apollo.io es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $306,460. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apollo.io es $199,020.

