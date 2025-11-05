Directorio de Empresas
Aon
Aon Actuario Salarios en Greater London Area

El paquete de compensación mediano de Actuario in Greater London Area en Aon totaliza £50.6K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aon. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Aon
Actuary
London, EN, United Kingdom
Total por año
£50.6K
Nivel
L1
Base
£50.6K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Aon?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Actuario en Aon in Greater London Area tiene una compensación total anual de £126,433. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aon para el puesto de Actuario in Greater London Area es £50,562.

Otros Recursos