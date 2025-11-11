Directorio de Empresas
ANZ
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Datos

  • Greater Melbourne Area

ANZ Ingeniero de Datos Salarios en Greater Melbourne Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Datos in Greater Melbourne Area en ANZ totaliza A$127K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ANZ. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Total por año
A$127K
Nivel
L4
Base
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Bono
A$3.1K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en ANZ?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Datos en ANZ in Greater Melbourne Area tiene una compensación total anual de A$184,243. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ANZ para el puesto de Ingeniero de Datos in Greater Melbourne Area es A$123,958.

