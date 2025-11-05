Directorio de Empresas
Anyscale
Anyscale Gerente de Producto Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in San Francisco Bay Area en Anyscale totaliza $246K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anyscale. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Anyscale
Product Manager
San Francisco, CA
Total por año
$246K
Nivel
L6
Base
$246K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Anyscale?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Anyscale, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Anyscale in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $404,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Anyscale para el puesto de Gerente de Producto in San Francisco Bay Area es $204,000.

Otros Recursos