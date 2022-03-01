Directorio de Empresas
Anyscale
Anyscale Salarios

El rango de salarios de Anyscale va de $144,275 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior a $317,500 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Anyscale. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $318K
Gerente de Producto
$204K
Reclutador
$144K

Arquitecto de Soluciones
$299K
Gerente de Programa Técnico
$208K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Anyscale, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Anyscale is Ingeniero de Software with a yearly total compensation of $317,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anyscale is $207,955.

