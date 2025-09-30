Directorio de Empresas
ANYbotics
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Zurich Area

ANYbotics Ingeniero de Software Salarios en Greater Zurich Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Zurich Area en ANYbotics totaliza CHF 89.9K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ANYbotics. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total por año
CHF 89.9K
Nivel
L2
Base
CHF 89.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bono
CHF 0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en ANYbotics?

CHF 134K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de CHF 25.2K+ (a veces CHF 252K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en ANYbotics in Greater Zurich Area está en una compensación total anual de CHF 97,857. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ANYbotics para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Zurich Area es CHF 89,923.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ANYbotics

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Spotify
  • DoorDash
  • Uber
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos