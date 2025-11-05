Directorio de Empresas
Ant Group
Ant Group Ingeniero de Software Salarios en Singapore

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Singapore en Ant Group totaliza SGD 95.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ant Group. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Total por año
SGD 95.5K
Nivel
P5
Base
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
Bono
SGD 19.5K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ant Group?
Block logo
+SGD 75.3K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Ant Group in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 130,461. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ant Group para el puesto de Ingeniero de Software in Singapore es SGD 97,420.

