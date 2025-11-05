La compensación de Ingeniero de Software in India en Ansys oscila desde ₹1.93M por year para P1 hasta ₹3.9M por year para P4. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹2.37M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)
