Ansys Ingeniero de Software Salarios en France

La compensación de Ingeniero de Software in France en Ansys totaliza €63.7K por year para P3. El paquete de compensación in France mediano por year totaliza €62.6K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
Software Engineer 1(Nivel de Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€63.7K
€51.3K
€7.4K
€5K
P4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Científico de Investigación

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Ansys in France tiene una compensación total anual de €67,541. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ansys para el puesto de Ingeniero de Software in France es €59,764.

Otros Recursos