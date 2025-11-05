Ansys Ingeniero de Software Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software in Canada en Ansys oscila desde CA$79.7K por year para P1 hasta CA$117K por year para P3. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$108K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 11/5/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono P1 Software Engineer 1 ( Nivel de Entrada ) CA$79.7K CA$76.5K CA$0 CA$3.2K P2 Software Engineer 2 CA$112K CA$97.9K CA$8.2K CA$6.2K P3 Senior Software Engineer CA$117K CA$105K CA$8.9K CA$3.6K P4 Lead Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Ver 4 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Ansys ?

