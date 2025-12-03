Ansys Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en Ansys oscila desde $107K hasta $152K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio $121K - $144K United States Rango Común Rango Posible $107K $121K $144K $152K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Ansys ?

