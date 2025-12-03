La compensación de Reclutador in United States en Ansys totaliza $99K por year para P2. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 12/3/2025
Compensación Total Promedio
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)
