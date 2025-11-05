Directorio de Empresas
Ansys
  Salarios
  Ingeniero Mecánico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

  • Pittsburgh Area

Ansys Ingeniero Mecánico Salarios en Pittsburgh Area

La compensación de Ingeniero Mecánico in Pittsburgh Area en Ansys oscila desde $91K por year hasta $163K. El paquete de compensación in Pittsburgh Area mediano por year totaliza $100K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$109K
$101K
$1.7K
$6.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Ansys in Pittsburgh Area tiene una compensación total anual de $162,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ansys para el puesto de Ingeniero Mecánico in Pittsburgh Area es $110,000.

Otros Recursos