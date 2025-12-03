Directorio de Empresas
Ansys
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

Ansys Ingeniero de Hardware Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in United States en Ansys totaliza $209K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 12/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Ansys
Lead Application Engineer
San Jose, CA
Total por año
$209K
Nivel
hidden
Base
$180K
Stock (/yr)
$10K
Bono
$19K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
11+ Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ansys?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Ansys in United States tiene una compensación total anual de $219,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ansys para el puesto de Ingeniero de Hardware in United States es $180,000.

Otros Recursos

