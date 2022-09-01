Directorio de Empresas
Ansira
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Ansira Salarios

El rango de salarios de Ansira va de $56,218 en compensación total por año para un Marketing en el extremo inferior a $117,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ansira. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $117K
Marketing
$56.2K
Gerente de Proyecto
$75.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Ansira'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $117,000 ücretle Ingeniero de Software'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Ansira'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $75,375'dır.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Ansira

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Google
  • Square
  • Coinbase
  • Amazon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos