Anonyome Labs
Anonyome Labs Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in India en Anonyome Labs oscila desde ₹5.13M hasta ₹7.14M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anonyome Labs. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$62.4K - $73.5K
India
Rango Común
Rango Posible
$58.2K$62.4K$73.5K$81.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Anonyome Labs?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Anonyome Labs in India tiene una compensación total anual de ₹7,139,233. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Anonyome Labs para el puesto de Arquitecto de Soluciones in India es ₹5,125,603.

Otros Recursos

