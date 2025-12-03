Directorio de Empresas
Anon
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
Anon Capitalista de Riesgo Salarios

La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in United States en Anon oscila desde $126K hasta $178K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anon. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$143K - $169K
United States
Rango Común
Rango Posible
$126K$143K$169K$178K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Anon?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en Anon in United States tiene una compensación total anual de $178,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Anon para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $125,550.

